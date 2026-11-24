DEN HAAG (ANP) - Een Hitlergroet gebracht hebben, is niet per se een obstakel om op een bijeenkomst van Forum voor Democratie te spreken, zeiden Kamerleden Gideon van Meijeren en Ralf Dekker dinsdag. De leider van de Hongaarse radicaal-rechtse partij Mi Hazánk, László Toroczkai, sprak zaterdag op het FVD-congres, terwijl er een foto van hem bestaat waarop hij de Hitlergroet brengt.

Zowel Van Meijeren als tijdelijk fractievoorzitter Dekker vindt de context waarin het gebeurde belangrijk. Dekker zei ook dat het lang geleden was. De foto van het voorval werd in 2019 bekend. Toroczkais gebaar is te zien op een foto in het Stadio Olimpico in Rome tijdens een wedstrijd van voetbalclub Lazio. Hij heft daarop zijn rechterarm, precies zoals bij de groet van de nazi's.

Dekker benadrukte dat Toroczkai democratisch gekozen is en dat zijn partij in dezelfde Europese familie zit als FVD. Van Meijeren zei niet te weten wie de man was en wat hij in het verleden heeft gedaan. "Niet iedereen die op een congres spreekt, deelt alle waarden van Forum."