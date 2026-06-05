DEN HAAG (ANP) - Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap enkele weken geleden opgezegd, zegt hij vrijdag in Goedemorgen Nederland. De leiderschapswissel waarbij Henk Vermeer voorman van de BBB werd, heeft Tuinman "heel veel pijn gedaan".

Tuinman steunt Mona Keijzer, die vertrok toen Vermeer de leiding overnam van Caroline van der Plas. "Ik bel regelmatig in met Mona, ik help haar, ik denk dat zij de juiste koers heeft." Tuinman is ook beschikbaar als Keijzer een eventuele partij opricht, zegt hij desgevraagd.

Kort nadat Tuinman namens BBB in de Tweede Kamer kwam, werd hij staatssecretaris van Defensie. "Ik had nog niet zo heel vaak gestemd, ik was altijd militair geweest en zat vaak in het buitenland", blikt hij terug. "Maar ik zat altijd wel aan de rechtse kant, een beetje VVD-achtig." Tuinman ziet zichzelf als deel van de "tweede fase" van de BBB, die er samen met Keijzer bij kwam "om de partij te verbreden".