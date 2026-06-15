Gommers: ziekenhuizen laten vollopen was slechte keuze kabinet

DEN HAAG (ANP) - Het was "achteraf een slechte keuze" van het kabinet om de ziekenhuizen te laten vollopen tijdens de tweede coronagolf, voordat strengere maatregelen werden genomen. Dat zei IC-arts Diederik Gommers tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie.

Als lid van het Outbreak Management Team (OMT) gaf Gommers het kabinet regelmatig advies over de aanpak van het coronavirus. "Wij werden onrustig, omdat we het idee hadden dat we achter de feiten aanliepen." Het was volgens Gommers nodig om eerder in te grijpen.

In september 2020 liep het aantal besmettingen met het coronavirus snel op, maar de ziekenhuizen stonden nog niet onder druk. "In mijn ogen had het kabinet de keuze gemaakt om het virus langer rond te laten gaan, totdat de ziekenhuizen volliepen." Volgens de arts van het Rotterdamse Erasmus MC was het de bedoeling om in het begin harder in te grijpen "in de hoop dat je er snel vanaf bent". Nu lagen de IC's met ongeveer achthonderd patiënten vol tot eind april 2021.