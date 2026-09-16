Heinen publiceert conceptbegroting toch, na aandringen Kamer

DEN HAAG (ANP) - Minister van Financiën Eelco Heinen heeft de tabellen van een eerdere conceptbegroting alsnog gepubliceerd. Dit nadat de Tweede Kamer er in meerderheid nogmaals om had gevraagd. Eerder wilde de VVD-bewindsman de stukken niet delen. "Gelet op het brede verzoek van de Kamer," doet hij dat nu wel.

In de brief bij de stukken herhaalt Heinen dat het stuk normaal gesproken niet openbaar wordt, vanwege "de noodzaak om met elkaar in vertrouwen van gedachten te kunnen wisselen over zowel wensen van partijen alsook de ruimte tot compromis die zij bereid zijn te bieden. Alleen op die manier kunnen we tot samenwerking komen."

Dagblad NRC schreef maandag al over het concept, dat volgens de krant vooral door Heinen zelf was gemaakt en tot grote onvrede leidde bij coalitiepartners CDA en D66.

Volledige vermogenswinstbelasting

In het concept had de minister het plan opgenomen om in 2030 over te gaan op een volledige vermogenswinstbelasting. In 2028 zou dit al gelden voor vermogenden die hun geld in aandelen hebben zitten. Die invulling zou de overheid in het eerste jaar ruim 4 miljard kosten. Tot 2031 kost het 11 miljard euro aan belastingderving.

Die misgelopen inkomsten zouden deels betaald worden door vanaf 2029 jaarlijks 1,2 miljard euro meer binnen te halen aan inkomstenbelasting. Dat zou vooral bij de hogere inkomens vandaan komen, door het moment waarop mensen het hoogste tarief van 49,5 procent te laten betalen, twee jaar lang niet mee te laten stijgen met de inflatie. Die grens ligt nu op ruim 78.000 euro per jaar.