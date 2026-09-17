Jetten: aan kabinet om duurzame gaspedaal vol in te trappen

DEN HAAG (ANP) - Het is aan het kabinet om het "duurzame gaspedaal" weer vol in te trappen, nadat er jarenlang "jojobeleid" is gevoerd. Dat zei premier Rob Jetten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen na vragen van Christine Teunissen (PvdD).

De premier wees op de plannen van het kabinet om het stroomnet sneller uit te breiden. Ook gaf Jetten aan dat er de komende maanden aanvullende maatregelen komen, onder meer ter voorbereiding op extreme weersomstandigheden.

De antwoorden van de premier stelden Teunissen niet tevreden. "Als er echt duidelijke keuzes moeten worden gemaakt, levert D66 zich over aan de fossiele VVD en worden er te weinig stappen gezet." Ze roept Jetten op om meer ruimte te pakken op klimaat.