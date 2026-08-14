DEN HAAG (ANP) - Rob Jetten heeft oppositiepartij BBB nog niet uitgenodigd voor gesprekken over de begroting. "Omdat we voor de zomer tot de conclusie kwamen dat het wat minder zin had. Als dat nu wel het geval is, ga ik graag dat gesprek aan", zei hij bij zijn wekelijkse persconferentie. Zonder steun van de BBB heeft de minderheidscoalitie PRO nodig om in de Eerste Kamer tot een meerderheid te komen. Coalitiepartij VVD heeft moeite met samenwerking met de linkse partij.

"Wij hebben voor de zomer aan partijen gevraagd: is er bereidheid om plannen van het kabinet te steunen?", verklaarde Jetten zijn keuze voor oppositiepartijen die hij heeft uitgenodigd voor een eerste gespreksronde over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Sommige partijen gaven volgens de premier aan geen interesse te hebben in verdere gesprekken, terwijl anderen daar wel voor openstonden en vervolgens zijn uitgenodigd. Een aantal partijen heeft de afgelopen dagen naar eigen zeggen bij Jetten gemeld dat ze toch een gesprek willen.

Komende maandag gaat D66'er Jetten samen met vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) in gesprek met Joost Eerdmans van JA21 en vervolgens met Jesse Klaver van PRO. Woensdag spreekt de kabinetstop met de partijleiders van de kleinere oppositiepartijen ChristenUnie, 50PLUS en SGP.

Jetten weigerde tijdens de persconferentie een voorkeur uit te spreken voor een samenwerking met de linkse dan wel rechtse oppositie om in beide Kamers verzekerd te zijn van een meerderheid. "Wij willen zo veel mogelijk brede steun." Want zo kan worden voorkomen dat het kabinet niet elk jaar "totaal wat anders" gaat doen en dat zorgt voor "een beetje rust voor het land", redeneerde de minister-president.