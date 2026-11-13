DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten vindt de politieke chaos die is ontstaan rond het belastingplan "niet uit te leggen". Dat zei hij tijdens zijn persconferentie na een ministerraad die vooraf werd gegaan door urenlang crisisoverleg. Hij geeft mensen die zeggen niets meer te snappen van het aanhoudende gedoe in Den Haag "groot gelijk".

"Deze overheid int elk jaar 400 miljard aan belastingen", zei Jetten. "En wij hebben ons gisteren enorm zitten doodvechten op die laatste paar miljoen." De VVD dreigt uit de coalitie te stappen omdat coalitiepartners D66 en CDA zonder instemming van de liberalen een deal hebben gesloten met overwegend linkse partijen over een lastenverschuiving van ongeveer 1 miljard euro van arbeid naar vermogen.

Jetten rekent het niet alleen de VVD aan dat het zo uit de hand is gelopen. "Wij hebben allemaal gevoelens en emoties bij hoe dit de afgelopen tijd is gegaan", zei hij. "Het heeft te lang geduurd en het heeft tot te veel spanningen in de coalitie geleid, dat willen we anders gaan doen."

'Unieke situatie'

De premier zei dat het kabinet het belastingplan, dat het ondanks een tegenstem van de VVD met linkse steun haalde in de Tweede Kamer, gewoon zal verdedigen in de senaat. Datzelfde geldt voor het wetsvoorstel voor een vermogenswinstbelasting in box 3, dat juist met een meerderheid over rechts werd aangenomen.

Dat VVD-minister Eelco Heinen (Financiën) wellicht medeverantwoordelijk wordt voor de uitvoering van een belastingplan waar zijn eigen partij tegen heeft gestemd, noemt Jetten "een unieke situatie". Hij is daar zelf ook niet gelukkig mee. "Idealiter is het met alles: samen uit, samen thuis."