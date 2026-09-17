Jetten wil in gesprek met PRO, 50PLUS, Volt, CU, SGP, JA21 en BBB

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van PRO, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. "Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen."

Jetten wil het liefst brede steun in de Tweede en Eerste Kamer voor de hele begroting en het belastingplan. Hij wil geen "jojo-beleid" en zei daarom al vanaf het begin van dit minderheidskabinet te praten met oppositiepartijen.

PRO-leider Jesse Klaver was kritisch op de brede steun, omdat de ideeën van al deze partijen nogal uiteenlopen.