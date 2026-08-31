Kabinet buigt zich over begroting na urenlang coalitieoverleg

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet begint maandagavond aan de begrotingsraad, het overleg over de financiële stukken die later op de dag naar de Raad van State moeten. De eerste bewindspersonen zijn voor het overleg aangekomen op het ministerie van Algemene Zaken, ziet een ANP-verslaggever. Op het ministerie van Financiën zijn de coalitieleiders vooralsnog niet gezien.

Het kabinet wilde afgelopen vrijdag al een begroting afronden, liefst met akkoord van de oppositie. Toen dat die vrijdag niet meer haalbaar bleek, hielden kabinetsleden vol dat uitstel tot maandag niet bijzonder was. Defensieminister en VVD-vicepremier Dilan Yeşilgöz had het over "twee dagen finetunen". Maandag klonk in coalitiekringen dat er nog steeds flinke meningsverschillen te overbruggen waren.

Wat de coalitie concreet heeft besloten, wordt mogelijk pas rond Prinsjesdag bekend.