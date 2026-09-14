Kabinet schuift keuzes over nieuwe klimaatplannen naar voorjaar

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet maakt pas in het voorjaar keuzes over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Dan zal het kabinet "meer duidelijkheid geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040", schrijft landbouwminister Jaimi van Essen (D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Planbureau voor de Leefomgeving liet maandag al zien dat er nog veel nodig is om de 90 procent vermindering van broeikasgassen te bewerkstelligen die het kabinet voor ogen heeft in 2040. Tussen ambities en beleid zit nog een "grote kloof", schreef het planbureau.

Van Essen schrijft dat de Europese Commissie in het najaar komt met voorstellen voor Europese klimaatplannen na 2030. Het kabinet wil daar zoveel mogelijk bij aansluiten.