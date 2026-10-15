DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Silvio Erkens (Dierenwelzijn) begrijpt de zorgen over het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC). Hij sluit nog niet uit dat het kabinet bijspringt, maar maakt wel onderscheid tussen het redden van het centrum zelf en het behoud van de onderzoeks- en opvangfunctie voor zeehonden. Dat heeft de VVD-bewindsman gezegd in een Kamerdebat.

Het WEC in Lauwersoog kampt met een miljoenentekort en vreest op korte termijn failliet te gaan. De gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen hebben al laten weten geen publiek geld meer te willen steken in het centrum, dat de financiële problemen volgens critici deels over zichzelf heeft afgeroepen.

Erkens wil met betrokken partijen in gesprek, ook om uit te zoeken "wat vanuit het Rijk nog mogelijk is". Hij vindt het daarbij wel belangrijk om uit te zoeken "hoe deze financiële situatie is ontstaan", en of sprake is van een eenmalig of een structureel tekort. De bedragen die genoemd worden zijn "fors", vindt de staatssecretaris. "Dat moeten we ook meewegen."