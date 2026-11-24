DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) 19 miljoen euro extra uittrekt voor hulp aan Soedan. Het land kampt naast een burgeroorlog ook met droogte.

Suzanne Kröger (PRO) diende tijdens de behandeling van de begroting van Sjoerdsma dinsdag een amendement in om de voedselproductie in Soedan te helpen met 15 miljoen euro. Ook kwam ze met een motie om Soedanese vrouwen en meisjes met 4 miljoen euro te helpen. Veel vrouwen zijn tijdens de al drie jaar durende oorlog slachtoffer geworden van seksueel geweld.

Naast coalitiepartijen D66 en CDA steunen SP, DENK, Partij voor de Dieren, SGP, ChristenUnie en Volt de voorstellen van PRO.

Vluchtelingen

Het kabinet maakte in september bekend 10 miljoen extra te reserveren voor Soedanese vluchtelingen in buurland Tsjaad. Daar worden ruim 1,3 miljoen vluchtelingen uit Soedan opgevangen. Een Kamercommissie bezocht in de zomer een vluchtelingenkamp aan de grens met het Soedanese Darfur.

Minister Sjoerdsma reageert donderdag op de ingediende voorstellen.