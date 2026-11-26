DEN HAAG (ANP) - De wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die naar een ander land zijn gereisd om deel te nemen aan een terroristische organisatie wordt permanent, als het aan de Tweede Kamer ligt. Tijdens een debat hadden veel partijen nog op- en aanmerkingen, maar bleek ook dat een meerderheid voor het permanent maken van de wet is.

De wet stamt uit 2017 en moet elke vijf jaar worden geëvalueerd. Het is nu de tweede keer dat dat gebeurt. Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid wil dat de wet permanent wordt ingevoerd.

Het gaat om mensen met een dubbele nationaliteit die bijvoorbeeld naar Syrië zijn gereisd om zich bij IS te voegen. Mensen met alleen een Nederlandse nationaliteit kunnen die niet verliezen, omdat mensen niet staatloos mogen worden.

D66 stemde bij de vorige twee stemmingen over de wet in 2017 en 2022 tegen. Nu is de partij voor het permanent invoeren, zei Kamerlid Stephan Neijenhuis. Hij is wel tegen elke aanscherping van de wet.