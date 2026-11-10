DEN HAAG (ANP) - Voor het volgende begrotingsjaar moet duidelijker worden hoe de miljarden van de politie worden besteed, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Onder meer PRO, JA21 en VVD vragen het kabinet om met voorstellen daarvoor te komen voordat het in 2027 de Prinsjesdagbegroting indient.

In de begroting voor volgend jaar trekt het kabinet bijna 9,4 miljard euro uit voor de politie. Van Kamerleden wordt verwacht dat ze ermee instemmen, zonder dat ze genoeg inzicht hebben in de doelen en prestaties die ze van de politie kunnen verwachten, merken de indieners op in hun motie. Dat moet het jaar erop beter, vinden ze.

Behalve Songül Mutluer (PRO), Ingrid Coenradie (JA21) en Ulysse Ellian (VVD), die over de justitiebegroting rapporteren, zetten ook Kamerleden van 50PLUS, ChristenUnie, SGP, BBB, CDA, Denk en de Groep Markuszower hun naam onder de motie.

Klachten

Al langer klinken klachten over hoeveel inzicht de politiek krijgt in de politiebegroting. Op dit moment zijn de kosten uitgesplitst over bijvoorbeeld personeel, huisvesting en vervoer. Maar welke bedragen naar wettelijke taken als opsporing en het bewaken van de openbare orde gaan, is grotendeels onduidelijk, merkte de Algemene Rekenkamer in 2024 op.

De partijen vragen justitieminister David van Weel (VVD) ook om duidelijk te maken "welke prestaties in 2027 van de politie worden verwacht en waarop de minister de politie aanspreekt". Als er extra geld naar de politie gaat, moet de minister beter laten zien waarop dat is gebaseerd, vinden ze.