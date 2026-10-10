BREDA (ANP) - Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer vindt het belangrijk "dat mensen die op een conservatieve manier naar de wereld kijken, elkaar weten te vinden". Daarom is zij ingegaan op de uitnodiging van het bestuur van NSC om te spreken op het congres van die partij. Lang niet alle NSC'ers zaten daarop te wachten; veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. "Nou, gelukkig regent het niet buiten", grapte Keijzer daarover.

Het optreden van Keijzer zorgde afgelopen week al voor oproer binnen NSC. Europarlementariër Dirk Gotink, de laatste overgebleven volksvertegenwoordiger van de partij, zegde zijn lidmaatschap op. Hij wees onder meer op de sceptische houding van Keijzer ten aanzien van de EU. Ook jongerenbeweging JSC nam er aanstoot aan dat "populistisch-rechts gedachtegoed" zo een podium krijgt bij NSC.

Keijzer splitste zich begin dit jaar af van BBB, de partij waarvoor zij in het kabinet-Schoof vicepremier was. Sindsdien bouwt zij aan een nieuwe "sociaal-conservatieve" beweging onder de naam Project 2029. In haar toespraak verwees zij een paar keer naar het CDA-verleden dat zij deelt met veel NSC'ers, onder wie oprichter Pieter Omtzigt met wie zij enkele jaren namens de christendemocraten in de Tweede Kamer zat.

Overeenkomsten en verschillen

Haar denkbeelden sluiten aan bij hoe Omtzigt naar de wereld kijkt, claimde Keijzer. Ook hij zette zich volgens haar af tegen de "modellenwerkelijkheid" waar veel Haagse besluiten op worden gebaseerd. Bestaanszekerheid en goed bestuur, belangrijke kernpunten van NSC, zijn zaken waar ook zij "met andere woorden" aandacht voor vraagt.

Waarnemend NSC-voorzitter Ronald de Bruin had eerder benadrukt dat samenwerking met Keijzer "niet aan de orde" is. Het bestuur ziet overeenkomsten, maar ook verschillen tussen haar opvattingen en die van NSC. Haar komst is volgens hem een gelegenheid voor de partij om zich te "spiegelen" aan iemand van buiten.