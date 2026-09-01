Kinderopvangtoeslag stijgt volgend jaar minder hard

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil de kinderopvangtoeslag volgend jaar minder laten stijgen dan het oorspronkelijk van plan was. Ouders krijgen nog altijd een groter deel van hun kosten vergoed dan dit jaar, maar het verschil is wel minder groot. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.

De ingreep levert volgend jaar eenmalig 350 miljoen euro op. Eerder lekte al uit dat het minderheidskabinet de oppositie tegemoet wil komen, onder meer door bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen en uit te stellen en extra geld uit te trekken voor koopkrachtreparatie. Dat betekent dat elders extra geld vandaan moet komen.

Het is de bedoeling dat de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag in 2029 verdwijnt. De kinderopvang moet vanaf dat jaar rechtstreeks door de overheid worden betaald. Ouders betalen dan alleen nog een eigen bijdrage van 4 procent.