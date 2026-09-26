Klaver: bereidheid bezuinigingen sociale zekerheid te schrappen

DEN HAAG (ANP) - PRO-leider Jesse Klaver zag "voor het eerst bereidheid" bij het kabinet om de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. De verschillen op vermogensbelasting en het belastingplan zijn volgens Klaver "nog groot".

De linkse leider sprak samen met Laurens Dassen van Volt met premier Rob Jetten en minister Eelco Heinen van Financiën. Met steun van PRO en Volt heeft het minderheidskabinet in de Tweede en de Eerste Kamer een meerderheid.

"Het is aan het kabinet om te kiezen en ik zie op het belastingplan dat ze die keuze nog niet maken", aldus Klaver. Hij vindt het goed dat het kabinet bereid is om de bezuinigingen op sociale zekerheid, zoals de WW en de WIA, van tafel te halen.

Dassen kwam kort na Klaver naar buiten en zei dat hij nog te weinig investeringen in AI en het aanpakken van klimaatverandering ziet. Dat zijn voor hem belangrijke punten. Ook moeten de belastingen voor vermogenden en werkenden "eerlijker worden".