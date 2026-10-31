Klaver: kabinet beweegt van ons weg, discussie gaat naar Kamer

DEN HAAG (ANP) - PRO-leider Jesse Klaver zegt dat het kabinet van hem en Volt-leider Laurens Dassen afbeweegt. "De politieke wil om met ons samen te werken, is er niet", zei hij na een overleg op zaterdag in het Catshuis. Klaver vreest dat het belastingplan nu zonder meerderheid woensdag in de Tweede Kamer wordt behandeld.

"Het wordt moeilijk om tot overeenstemming te komen voordat het belastingplan in de Tweede Kamer ligt", aldus de linkse leider. Premier Rob Jetten zei dat er dinsdag een plan zou zijn.

Het kabinet zoekt nog een oplossing voor de vermogensbelasting in box 3 en wil dat doen door tarieven in box 2 te verlagen. Dat levert op de korte termijn geld op, maar op de lange termijn kost het waarschijnlijk miljarden. Voor Dassen is dat "een tegenovergestelde beweging".

"Het is onduidelijk wat het kabinet op dit moment doet, maar ze willen niet met ons afspraken maken", aldus Dassen. Klaver zei dat hij verandering wil, "maar niet meer geld naar vermogenden". Hij zegt dat zijn partij nu in de Tweede Kamer met voorstellen komt.