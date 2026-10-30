Klaver: kabinet vervult rechtse wensen niet, zelf ook ontevreden

DEN HAAG (ANP) - Volgens PRO-leider Jesse Klaver is het kabinet niet van plan in te gaan op de wensen van drie partijen op de rechterflank om steun voor het belastingplan te krijgen. Maar of het kabinet er met zijn partij en Volt uitkomt, durfde Klaver ook nog niet te zeggen na afloop van een gesprek met het kabinet.

"Als het gaat over onze wensen die we hebben ten aanzien van het belastingplan, om ervoor te zorgen dat werkende mensen er meer op vooruitgaan en dat de lasten op vermogen wat meer omhooggaan: op die wensen zien we nog geen enkele beweging bij het kabinet", aldus Klaver.

De linkse partijleider wil nog verder praten. "De tijd is heel kort." Een nieuwe afspraak zou er nog niet zijn. Het ligt voor de hand dat de gesprekken in het weekend verdergaan.

Volt-leider Laurens Dassen ziet bij het kabinet "geen blokkade" als het gaat om lastenverschuivingen van werkenden naar vermogenden. "Maar dat betekent niet dat we eruit zijn met elkaar."