Klaver: mooie troonrede kan stuurloosheid kabinet niet verhullen

DEN HAAG (ANP) - PRO-leider Jesse Klaver vindt dat koning Willem-Alexander "een hele mooie troonrede" heeft gehouden. Vooral met diens oproep tot samenwerking kan hij instemmen. Maar: "De woorden van de koning kunnen niet verbloemen dat het kabinet stuurloos is, dat ze geen richting kiezen voor Nederland en dat we daarom niet vooruitkomen."

"De politiek móet samenwerken", beaamde Klaver na afloop van de troonrede. Maar hij vindt niet dat de coalitie van zijn partij kan vragen om in te stemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. De bescherming daarvan is het bestaansrecht van PRO, vindt hij.

Dat het kabinet denkt de linkse oppositie te kunnen paaien door iets minder te bezuinigen, is "een Haagse werkelijkheid", vindt Klaver. "Haal die bezuinigingen nou van tafel, dan kunnen we samen verder bouwen aan een eerlijker Nederland."