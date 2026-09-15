Koning vraagt gemeenten in troonrede om solidair te zijn op asiel

DEN HAAG (ANP) - In zijn troonrede vroeg de koning gemeenten om "solidair te zijn met Ter Apel en al die andere locaties die al veel te lang worden overvraagd". Daarmee adresseerde hij namens het kabinet de maatschappelijke spanning rond de spreidingswet. Inmiddels staan 42 gemeenten onder toezicht van asielminister Bart van den Brink (CDA), omdat die niet het aantal asielzoekers opvangen dat wettelijk voorgeschreven is.

Hij had het ook over de polarisatie rond dit onderwerp. "Ondertussen neemt de polarisatie rond de opvang van asielzoekers helaas steeds extremere vormen aan, zoals recent in Loosdrecht en Engelen. Dat is zorgelijk. De zachtere stem van mensen die zich oprecht zorgen maken over hun eigen omgeving, of die zich het lot van anderen aantrekken, raakt hierdoor ondergesneeuwd", aldus de koning.