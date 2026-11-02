DEN HAAG (ANP) - De linkse oppositiepartijen PRO en Volt roepen het kabinet op te stoppen met de voorgestelde aanpassingen aan de belasting op inkomsten uit vermogen (box 3). Zij wijzen op het zeer kritische advies van de Raad van State, die de wijzigingen die het kabinet onder hoge tijdsdruk wil doorvoeren onverantwoord en onuitvoerbaar noemt.

Financieel specialist Luc Stultiens van PRO spreekt op Bluesky van "peperduur prutswerk", en noemt het oordeel van de Raad van State "vernietigend". Hij roept het kabinet op het wijzigingsvoorstel in te trekken en de miljarden die daardoor vrijkomen te gebruiken "om werken te laten lonen".

"De Raad van State kan niet duidelijker zijn", vindt ook Volt-leider Laurens Dassen. "Onuitvoerbaar, overhaast en onverantwoordelijk. Terug naar de tekentafel is de enige conclusie." Ook Dassen roept het kabinet op werkenden voorrang te geven boven vermogenden bij het uitdelen van lastenverlichting.