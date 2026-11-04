DEN HAAG (ANP) - Gidi Markuszower is bereid om het belastingplan te steunen, omdat hij wil voorkomen dat er verkiezingen komen. Dat zegt hij in het debat over het pakket aan belastingen.

Als er verkiezingen komen, verwacht de PVV-afsplitser dat hij en andere rechtse partijen wederom langs de zijlijn zullen staan. "In het ergste geval wordt Jesse Klaver premier."

Het kabinet kwam de afgesplitste fractie van zeven tegemoet met onder meer extra budget voor de politie. In het debat zei Markuszower dat hij de definitieve versie van het belastingplan nog niet heeft gezien en daar zijn definitieve stem op gaat baseren. Eerder zei hij geen reden te zien om tegen te stemmen.

Miljarden

Markuszower pleitte in zijn betoog voor fors lagere belastingen op energie en autobrandstof. Over de vermogensbelasting in box 3 zei hij: "Schaf die hele box gewoon af." Dergelijke voorstellen kosten de staatskas miljarden.

Jesse Klaver van PRO kwam naar voren om coalitiepartijen D66, VVD en CDA "veel succes met de samenwerking" met de PVV-afsplitsers te wensen.