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Markuszower ziet kabinet niet bewegen na gesprek over begroting

25 aug , 15:13Politiek
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DEN HAAG (ANP) - Gidi Markuszower heeft het kabinet niet zijn kant op zien bewegen nadat hij voor het eerst over de begroting heeft gesproken met minister-president Rob Jetten (D66) en zijn vicepremiers. Wel is volgens de fractieleider van zijn groep van zeven afsplitsers van de PVV afgesproken om in gesprek te blijven, zonder dat er een concrete vervolgafspraak is gemaakt. "Ze hebben nog 48 uur om tot inkeer te komen", zei hij verwijzend naar het moment waarop het kabinet de begroting naar de Raad van State hoopt te sturen.
De radicaal-rechtse politicus liep naar binnen met een duidelijk voor de camera's bedoelde "waardecheque" van 35 miljard euro op posterformaat. Dit bedrag zou het kabinet volgens hem jaarlijks kunnen besparen op geld dat "naar het buitenland of buitenlanders" gaat. Dat veel geld is gebonden aan internationale afspraken die moeilijk op te zeggen zijn en zeker als dat snel moet, vond hij geen bezwaar. De kabinetsdelegatie gaf volgens Markuszower aan "andere keuzes" te willen maken.
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