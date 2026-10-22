Maximale rente van 2,5 procent op studieleningen niet haalbaar

DEN HAAG (ANP) - Oud-studenten gaan op de lange termijn toch meer dan 2,5 procent rente betalen over hun studielening. D66, VVD en CDA hadden een maximum opgeschreven in het coalitieakkoord, maar onderwijsminister Rianne Letschert constateert in een Kamerbrief dat de gereserveerde 40 miljoen euro per jaar niet genoeg is om de rente voldoende te drukken.

Wereldwijd is de rente gestegen vanwege geopolitieke spanningen. Daardoor stijgt de rente voor oud-studenten op lange termijn van 2,7 naar 3,3 procent. Dat terugbrengen naar de voorgenomen 2,5 procent zou zo'n 120 miljoen euro per jaar extra kosten.

De D66-minister sluit gezien de geopolitieke situatie niet uit dat de rentes nog harder zullen stijgen. Dan zou een renteplafond nog duurder worden. Letschert oppert een vaste rentekorting van zo'n 0,2 procentpunt als alternatief of een 'bewegend plafond'. Dat laatste is wel ingewikkeld, ook voor de oud-studenten, ziet de minister.

Letschert debatteert volgende week met de Tweede Kamer over haar begroting en hoort graag van partijen wat die als oplossing zien.