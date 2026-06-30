Minister denkt na over eerlijker financieren sportverenigingen

DEN HAAG (ANP) - Sportminister Mirjam Sterk denkt na over hoe geld in de toekomst eerlijker kan worden verdeeld over sportclubs. Dat zei ze tijdens een debat nadat Kamerleden haar vroegen naar de subsidieregeling voor amateursportverenigingen. Onlangs zorgde het grote aantal aanvragen van die zogenoemde BOSA-regeling voor een storing, waardoor niet meer viel te achterhalen welke aanvragen als eerste werden gedaan en tot onvrede van de verenigingen over de aanvragen werd geloot.

Juridisch gezien bood de loting volgens Sterk een oplossing, maar ze snapt dat het schuurde met het rechtvaardigheidsgevoel. Hoewel ze dus begrip heeft voor de sores van de aanvragers, benadrukte de minister dat door de loting uiteindelijk net iets meer verenigingen subsidie krijgen.

Een vereniging kan maximaal 2,5 miljoen euro krijgen. "Best hoog", vindt Sterk, die nadenkt of dat anders moet. Ook wil ze kijken of het eerlijker is om verenigingen een bredere tijdspanne te geven voor de subsidieaanvraag, omdat de een er mogelijk iets bedrevener in is dan de ander. Sterk wil ook kijken of het mogelijk is om het totale subsidiebedrag volgend jaar te verhogen, omdat het nu niet genoeg is. "Dat was andere jaren niet anders", zei ze er direct bij. Dit jaar is er in totaal 46,5 miljoen euro beschikbaar, dat is inclusief 3 miljoen euro die op initiatief van CDA erbij is gekomen.

Daarnaast wil ze in 2028 deels over op een revolverend fonds, om clubs structureler te kunnen financieren. Dat betekent dat de verenigingen leningen krijgen en via rente over die leningen weer geld beschikbaar komt in het fonds voor andere clubs.