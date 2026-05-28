Minister moet van vijf dieren herbeoordelen of ze in huis mogen

DEN HAAG (ANP) - Van vijf dieren moet herbeoordeeld worden of ze in huis gehouden mogen worden. Per juli 2024 verdwenen veel dieren van de huis- en hobbydierenlijst. Of dat voor de jak, de chinchilla, de Russische dwerghamster, het witstaartstekelvarken en de dromedaris terecht is, moet van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) opnieuw onderzocht worden.

Vier zaken waren aanleiding voor het oordeel van de hoogste bestuursrechter. Bij het opstellen van de lijst won de toenmalige minister advies in bij twee commissies. Van 294 diersoorten werd beoordeeld of ze in huis gehouden een risico zijn voor het dierenwelzijn of voor de mens. Dertig dieren kwamen op de lijst. Die zijn bijvoorbeeld genoeg gedomesticeerd, gewend aan mensen, om als huisdier gehouden te worden.

Mogelijk kan bij de vijf genoemde dieren het oordeel anders uitvallen als meegewogen wordt dat er een bekende manier is om ze goed thuis te houden, aldus het CBb. Ook zouden gezondheidsrisico's voor de mens aanvaardbaar kunnen zijn, omdat ze al lang in of bij huis gehouden worden.

Zorgvuldig

Het CBb is positief over de manier waarop de lijst tot stand is gekomen en noemt die zorgvuldig en wetenschappelijk verantwoord. Klachten daarover wijst de bestuursrechter dan ook van de hand, tot genoegen van Stichting AAP. Die stelt dat met de nieuwste lijst voorkomen wordt "dat dieren met complexe behoeften of gevaar voor mens en omgeving in een thuissituatie terechtkomen". Ook de Dierenbescherming en World Animal Protection zijn blij met het positieve oordeel over de "robuuste methodologie" achter de lijst: die helpt dierenleed te voorkomen.

De drie organisaties zien de uitspraak als het moment om door te pakken en ook lijsten op te stellen voor andere dieren. "Om te beginnen met vogels en reptielen."