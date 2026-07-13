DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat zei premier Rob Jetten tegen het ANP na een bijeenkomst van de Coalition of the Willing in Parijs. De oefeningen vinden niet plaats in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU, aldus de premier.

Het gaat om oefeningen van de multinationale troepenmacht die zal worden ingezet in Oekraïne nadat een bestand is bereikt met Rusland. De oefeningen, die de komende maanden moeten plaatsvinden, moeten de militairen voorbereiden op deze inzet, aldus Jetten.