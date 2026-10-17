Nederland loopt weg bij IMF-vergadering om Russische speech

BANGKOK (ANP) - Nederland is net als een aantal andere landen weggelopen bij een bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) toen de Russische minister van Financiën de groep zou toespreken. Dat meldt het ministerie van Financiën aan het ANP.

Het is voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 dat de Russen weer aanwezig zijn bij het IMF. Volgens Reuters zijn onder meer Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, Estland, Letland en Litouwen ook weggelopen uit de vergadering.

Nederlands financiënminister Eelco Heinen heeft ook een andere afspraak in de marge van de jaarvergadering van het IMF afgezegd, omdat daar gesanctioneerde Russen bij aanwezig zouden zijn. "We gaan niet aan tafel zitten met door Europa en de VS gesanctioneerde personen. Dit zou de relatie normaliseren. En wat nu gaande is, is niet normaal."