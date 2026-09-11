DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is vrijdag aangekomen op de plek waar donderdag een tourbus met Nederlanders verongelukte. Ze is daar samen met een team, zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen vrijdag voor de ministerraad. "En staat in goed contact met de lokale autoriteiten."

Verder kon de minister weinig zeggen, bijvoorbeeld over de identiteit van de slachtoffers, de oorzaak van het ongeluk en wanneer de eersten terugkeren naar Nederland. "De informatie ontwikkelt zich nog."

Ook op de vraag welke hulp de ambassadeur met haar team precies kan bieden, kon Berendsen weinig zeggen. "Alle informatie die we krijgen, daar proberen we goed naar te handelen." Wel voegde hij toe: "Mensen worden verspreid over ziekenhuizen in de regio. Dat betekent dat we ook vanuit de ambassade zorgen dat we in contact zijn met al die mensen en met de nabestaanden."

Premier Rob Jetten sloot zich in een bericht op sociale media aan bij woorden van medeleven van Berendsen. "Een afschuwelijk ongeluk in Zwitserland, mijn gedachten zijn bij alle betrokkenen."