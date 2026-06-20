Nieuwe PvdD-leider Teunissen wil opkomen voor dieren én mensen

DEN BOSCH (ANP) - Christine Teunissen zal opkomen voor dieren én mensen, beloofde ze op haar eerste congres als leider van Partij voor de Dieren. "We zijn bij de dieren begonnen. En vanuit de belangen van de dieren volgen de belangen van de natuur, ecosystemen en mensen die in de verdrukking komen", zo sprak de politica haar partijgenoten zaterdagmiddag toe in de Brabanthallen in Den Bosch.

De vraag of de partij zich met name moet richten op dieren- of ook mensenzaken is een terugkerend twistpunt. Vorig jaar braken senator en medeoprichter Niko Koffeman en zijn fractiegenoot Peter Nicolaï met de partij, omdat die zich te veel met 'mensenzaken' als Gaza zou bezighouden.

Begin deze maand nam Teunissen de leiding over van Esther Ouwehand, die naar eigen zeggen niet meer de "maximale energie" had om die rol te vervullen. Onder Ouwehand kwam er meer aandacht voor mensenzaken. In de Tweede Kamer hield ze regelmatig vurige pleidooien voor de Palestijnse zaak. Mede ingegeven door de Russische oorlog tegen Oekraïne noemde ze uitgaven aan defensie een "noodzakelijk kwaad". Dat leidde tot onvrede bij een deel van de leden van de van oorsprong pacifistische partij. Bij de leiderschapswissel zei Teunissen al dat de partijkoers hetzelfde zou blijven: "De persoon verandert, het gedachtegoed blijft hetzelfde."

Palestijnen

Op het congres maakte ook Teunissen zich hard voor de Palestijnen. Ze sprak haar teleurstelling uit in Rob Jetten. Voor zijn tijd als premier deed hij mee met de massademonstratie waarin het kabinet werd opgeroepen om een 'rode lijn' te trekken tegen Israël. Maar nu hij het kabinet leidt, is de D66'er te onuitgesproken in haar ogen. Teunissen ziet dat de minister-president in debatten om de vraag heendraait of hij de Palestijnse staat wil erkennen en vindt dat "verbijsterend".

In haar toespraak benadrukte Teunissen dat opkomen voor dierenbelangen een belangrijke pijler blijft. "Onze partij is ooit begonnen vanuit hun perspectief. Vanuit het kwetsbare en individuele dier." Ze ageerde tegen de bio-industrie en hield een pleidooi voor ingrijpender milieu- en klimaatbeleid.

De nieuwe partijleider 'solliciteerde' naar de 'vacature' van klimaatdrammer die volgens haar is vrijgekomen. "Want in korte tijd is Rob Jetten veranderd van klimaatdrammer in een minister-president die niet meer dramt."