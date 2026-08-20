Ongeduldig PRO ziet kabinet niet bewegen in onderhandelingen

DEN HAAG (ANP) - "Ik word wel ongeduldig", zei Luc Stultiens van PRO donderdagmiddag na weer een gesprek met minister Eelco Heinen (Financiën) over de begroting met Prinsjesdag. De financieel woordvoerder van de linkse fusiepartij hoort "vooral heel weinig" tijdens de gesprekken met de VVD-bewindsman. "Op een gegeven moment moet je ook als kabinet zelf beslissen: wij gaan met links of rechts en we gaan bereid zijn om te schuiven. Dat is nog niet gebleken."

Stultiens wil pas een vervolgafspraak maken als duidelijk is "wat de status en het doel" van volgende gesprekken is. "Want wij kunnen blijven herhalen wat we vinden. Dat hebben we al best wel vaak gezegd. U kunt het allemaal dromen." PRO wil dat het kabinet afziet van de bezuinigingen op sociale zekerheid en ook dat vermogens meer belast worden.

Eerder op de dag sprak Heinen met JA21 en SGP, die tijdens de onderhandelingen samen optrekken. Dat gesprek duurde 2,5 uur. Stultiens verliet na een klein uur het ministerie van Financiën.