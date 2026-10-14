DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer ziet nog geen reden om de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te steunen. Partijen van links tot rechts gaven tijdens het debat erover aan de begroting niet goed genoeg te vinden.

D66-Kamerlid Marc Vervuurt zei dat er in de begroting handreikingen staan aan de linker- en rechterkant van de Kamer. Ingrid Coenradie van JA21 vroeg zich af wat die handreikingen dan wel zijn, want zij had ze niet gezien. Ook PRO-Kamerlid Julian Bushoff vroeg zich af wat D66 gaat doen "om een meerderheid voor de plannen van het kabinet zeker te stellen".

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wilde snel duidelijkheid van de coalitie en het kabinet. "De uitgestoken hand is er, maar kom met duidelijkheid." Vervuurt verwacht dat het uiteindelijk goedkomt. "Als er druk op staat, kan er politiek heel veel gebeuren."