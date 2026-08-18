Oppositiepartijen in gesprek met Heinen over begroting

DEN HAAG (ANP) - Meerdere oppositiepartijen spreken dinsdag met minister Eelco Heinen van Financiën, meldt het ministerie. SGP en JA21 zijn in de ochtend aangeschoven bij de VVD-minister, terwijl PRO in de middag met Heinen in gesprek gaat.

Heinen spreekt met de financiële woordvoerders van de partijen, niet met de partijleiders. De partijleiders onderhandelen met premier Rob Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) over de begroting die gemaakt moet worden voor Prinsjesdag.

Het minderheidskabinet lijkt een keuze te moeten maken tussen links of rechts om de begroting rond te krijgen. PRO is nodig voor een oplossing over links, JA21 en de SGP lijken dat voor een begroting over rechts.