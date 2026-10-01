DEN HAAG (ANP) - De rijksoverheid, provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen gaan meer openbare broncodes gebruiken voor hun software. De organisaties hebben ook afgesproken meer te gaan samenwerken op softwareniveau, meldt het ministerie van Economische Zaken.

Als software een openbare codering heeft, is het eenvoudiger om die aan te passen, om toevoegingen te doen en om over te stappen op andere software. Dat moet het eenvoudiger maken om computerprogramma's aan te passen als ze niet goed werken.

"Open source is niet altijd de makkelijkste of goedkoopste optie, maar het is wel een manier om onze systemen in te richten zoals wij dat willen", reageert staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie en Soevereiniteit) op het akkoord. "Dat maakt ons onafhankelijker. We kunnen goede oplossingen met elkaar delen, samen innoveren en transparant zijn over hoe onze systemen werken."

Het ministerie laat in een persbericht weten dat andere organisaties zich later nog bij het akkoord kunnen aansluiten.