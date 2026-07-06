DEN HAAG (ANP) - Reza Pahlavi kijkt terug op een "positief gesprek" met Tweede Kamerleden. Dat de zoon van de laatste sjah van Iran hiervoor was uitgenodigd, leidde binnen en buiten de Tweede Kamer tot veel commotie. Hij werpt zich op als een prominente vertegenwoordiger van de oppositie, terwijl een deel van de oppositie en de Iraanse diaspora het daar niet mee eens is.

Het gesprek met Pahlavi was op zijn verzoek besloten. Het gedeelte met andere oppositieleden was wel openbaar. Net als meerdere aanwezigen vond Fatihya Abdi van PRO dat niet kunnen. Daarom sloeg zij het besloten gedeelte over. "Er zijn bepaalde vragen die wetgevers, vooral als het om veiligheidszaken gaat, beter in besloten context kunnen bespreken", zei Pahlavi daarover achteraf.

Afgezien van een korte verklaring ging Pahlavi achteraf amper in op vragen van journalisten. Hij pleitte ervoor dat het internet in Iran zou worden hersteld, zodat bewoners te weten kunnen komen wat er gebeurt in hun land en het verzet zich kan verenigen.