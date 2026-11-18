DEN HAAG (ANP) - Raad van State-vicepresident Sybrand Buma zal de komende weken niet over de inhoud van de politiek gaan adviseren, verzekerde premier Rob Jetten tijdens een debat over de kabinetscrisis. Partijen in de Tweede Kamer vrezen dat de opdracht aan Buma te vaag is en dat hij mogelijk snel advies geeft over zaken waar de politiek zelf over moet gaan.

De premier erkende de onafhankelijke positie van Buma en de rol die het kabinet daarna moet spelen. Volgens Jetten gaat Buma alleen adviseren hoe een minderheidskabinet werkt en wat voor soort afspraken het kabinet en de Kamer moeten maken over bijvoorbeeld financiën. Buma gaat nadrukkelijk niet adviseren wat die afspraken vervolgens moeten inhouden, aldus de premier.

Onderdeel van die afspraken is onder meer met welke partijen het kabinet als eerste gaat onderhandelen, bijvoorbeeld over financiële opgaven zoals de voorjaarsnota. Die keuze ligt nadrukkelijk bij het kabinet en zal ook sneller gemaakt worden, aldus Jetten.