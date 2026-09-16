PRO verwijt VVD opeenvolgende belastingverhoging voor werkenden

DEN HAAG (ANP) - Oppositieleider Jesse Klaver verwijt de VVD de belastingen voor werknemers steeds te verhogen en wel geld uit te trekken voor bijvoorbeeld vastgoedbeleggers. PRO hekelt dat het kabinet in totaal 8 miljard aan extra belastingen int, waarvan ongeveer de helft betaald wordt door mensen die werken. "Dit is waar het verschil zit tussen de VVD en PRO. Iedere keer dat u op het pluche zit, wordt er bezuinigd op gewone mensen," zei hij tegen VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans.

Klaver verwees daarbij naar uitspraken van de VVD'er vorige week over stakende vakbondsleden. "Met een blik in z'n ogen van 'wie zijn die mensen?' Maar als het gaat over beleggers, is geld ineens geen enkel probleem."

Brekelmans zei op zijn beurt dat er "keuzes gemaakt moeten worden. We kunnen niet investeren en tegelijk de overheidsuitgaven laten oplopen".