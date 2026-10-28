PRO wil meer geld voor infrastructuur in 'totaaldeal' met kabinet

DEN HAAG (ANP) - Meer budget voor infrastructuur moet volgens PRO onderdeel zijn van een 'totaaldeal' tussen die partij en het kabinet. Kamerlid Habtamu de Hoop ziet een hogere staatsschuld als een van de mogelijkheden om dat geld op te halen, zei hij in het debat over de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. Hij noemde onder meer rekeningrijden en geld van defensie als andere opties.

Luciënne Boelsma-Hoekstra van coalitiepartij CDA vindt de eisen van De Hoop niet concreet genoeg. Ze wees erop dat De Hoop geen voorstellen heeft ingediend om de begroting bij te schaven.

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar best mee geworsteld heb", antwoordde De Hoop. "Omdat die totaaldeal ook een beetje als een donkere wolk boven al die begrotingsonderhandelingen hangt." Maar amendementen indienen zou het gesprek met het kabinet volgens hem niet helpen.