DEN HAAG (ANP) - Progressief Nederland komt met een voorstel om veiligheidseisen voor sociale media wettelijk vast te leggen. Daarmee moeten verslavende algoritmes verboden worden. PRO-Kamerlid Barbara Kathmann dient haar wetsvoorstel deze maandag in.

De wet moet een einde maken aan "manipulatief ontwerp" van online diensten. Voor andere producten bestaan soortgelijke eisen al, schrijft Kathmann in de uitleg van haar wet. Agressieve verkoop of misleidende reclame mag al niet. Dezelfde principes wil Kathmann toepassen in de digitale wereld. Onder meer chatbots en streamingdiensten zouden ook aan de regels gebonden worden.

In het voorstel staat een lijst met manipulatieve praktijken, zoals "het verwijderen van alle intuïtieve momenten om een taak te beëindigen of af te ronden" en "herhaaldelijk dezelfde vraag stellen of keuze geven, nadat de consument al een keuze heeft aangegeven". Eindeloos scrollen zou hiermee ook verleden tijd worden.