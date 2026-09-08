DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamervoorzitter Thom van Campen heeft tijdens het vragenuur de publieke tribune laten ontruimen, nadat de vergadering drie keer kort na elkaar was verstoord door schreeuwende bezoekers. Het ging om een pro-Palestijns protest.

Kort nadat PVV-leider Geert Wilders het woord had gekregen voor de eerste vraag in het wekelijkse vragenuur, riep een vrouw: "Hoeveel Palestijnen moeten er nog vermoord worden." Van Campen schorste het debat, zodat de beveiliging de vrouw kon wegvoeren. Toen kort daarna nog twee mensen begonnen te roepen, liet hij de tribune helemaal ontruimen. Overigens ging de vraag van Wilders niet over Gaza.

Het is niet de eerste keer dat een vergadering in de Tweede Kamer verstoord wordt door pro-Palestijnse demonstranten. Debatten in de volksvertegenwoordiging zijn openbaar, maar om het democratische proces niet te verstoren, moeten bezoekers altijd stil zijn. Het is niet toegestaan om in woord of gebaar steun of afkeer te laten blijken.