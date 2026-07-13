DEN HAAG (ANP) - Richard de Mos, leider van de lokale partij Hart voor Den Haag, wordt opnieuw wethouder in de hofstad. Hij gaat weer deel uitmaken van het Haagse college. Zijn partij, de grootste in de stad, gaat besturen met VVD, CDA en DENK.

Als wethouder wordt De Mos onder meer verantwoordelijk voor de Haagse economie en voor de gemeentelijke lobby bij de Europese Unie. Als eerste locoburgemeester moet hij bovendien burgemeester Jan van Zanen vervangen wanneer die afwezig is.

De Mos werd in 2018 ook wethouder. Ook toen had zijn partij de meeste stemmen gekregen in Den Haag. Een jaar later stapte hij op omdat het Openbaar Ministerie hem verdacht van corruptie. Als wethouder zou hij bevriende ondernemers hebben voorgetrokken in ruil voor donaties. De Rijksrecherche doorzocht daarom zijn kantoor in het stadhuis. De Mos werd echter volledig vrijgesproken, zowel door de rechtbank als door het gerechtshof.

Vijf wethouders

Ook partijgenoten Ralf Sluijs en Arjen Dubbelaar worden wethouder. Dubbelaar wordt verantwoordelijk voor asielopvang. Het nieuwe college wil stoppen met de ontwikkeling van een grote opvanglocatie voor honderden asielzoekers in een voormalig ziekenhuis. Opvangorgaan COA zegt echter dat er een contract getekend is en dat dit niet eenzijdig kan worden opgezegd.

Hart voor Den Haag levert ook Henk Harms en Mariëtte van Leeuwen als wethouder. Van Leeuwen vertrekt daarom als gedeputeerde in Zuid-Holland. Harms was in 2020 opgestapt als topambtenaar bij de gemeente Den Haag. Volgens een integriteitsonderzoek was hij niet transparant bij de ontwikkeling van cultuurcomplex Amare. Hij wordt nu verantwoordelijk voor de bouw van woningen in de stad. Hart voor Den Haag noemt hem een 'bouwpaus'.

Andere partijen

In totaal levert Hart voor Den Haag dus vijf wethouders, evenveel als de andere coalitiepartijen bij elkaar. De VVD vaardigt fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg en Isabelle Broeders af. Nur Icar blijft namens DENK aan als wethouder. Hij moet onder meer de eerste islamitische begraafplaats van de stad realiseren. Hij wordt de komende jaren vergezeld door partijgenoot Adeel Mahmood. Ook CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman wordt wethouder.

Het is de bedoeling dat de nieuwe wethouders donderdag worden beëdigd.