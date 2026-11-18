DEN HAAG (ANP) - Het royement van Eerste Kamerlid Peter Nicolaï door de Partij voor de Dieren is door de commissie van beroep van de partij ongedaan gemaakt. Hij komt met de mededeling "ook met het oog op het congres van aanstaande zondag".

Nicolaï werd november vorig jaar geroyeerd omdat hij zich niet meer kon vinden in de koers van de partij. Hij stapte naar de beroepscommissie en die oordeelde volgens hem dat hij onterecht uit de partij is gezet. Hij zegt maandenlang tevergeefs met het partijbestuur te hebben overlegd over een rehabilitatie.

"Mijn royement werd pas in juni van dit jaar ongedaan gemaakt, maar tot op heden is daarover aan jullie door het bestuur niets gemeld", aldus Nicolaï. "Dat is in strijd met de transparantie."

Partij verrast

Senator Niko Koffeman wendde zich als eerste af van de Partij voor de Dieren. Kort daarop volgde Nicolaï. Ingrid Visseren-Hamakers bleef alleen in de fractie achter, maar omdat zij aan de Kamervoorzitter liet weten niet verder te willen met beide mannen, werd zij gezien als de afsplitser en mochten Nicolaï en Koffeman de partijnaam behouden.

De Partij voor de Dieren is verrast door de stap van Nicolaï. "We waren in gesprek met hem over hoe we deze kwestie kunnen afhandelen en hoe erover te communiceren naar onze leden. We zijn daarom verbaasd dat de heer Nicolaï nu eenzijdig de openbaarheid opzoekt", aldus de partij.