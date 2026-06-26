Slob: onderwijs liep niet blindelings achter OMT aan

DEN HAAG (ANP) - Vijf keer werden er besluiten genomen over onderwijs tijdens de coronacrisis die niet in lijn waren met het OMT-advies. Dat zei oud-onderwijsminister Arie Slob tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Volgens hem is het beeld ontstaan dat het kabinet blindelings achter het OMT aanliep, maar hij benadrukte dat dit op onderwijs zeker niet het geval was.

Als voorbeeld gaf Slob de eerste schoolsluiting in maart 2020. Volgens het OMT konden de scholen toen openblijven, maar toen de Federatie Medisch Specialisten anders adviseerde, sloten de scholen toch. Volgens de oud-minister moest dat om verdere chaos te voorkomen. Voormalig VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller bestempelde dit in zijn verhoor ook al als een "kantelpunt", waardoor de stemming in de sector omsloeg.

Slob benadrukte dat de inzet altijd was om de scholen open te houden, als dat enigszins kon en verantwoord was.