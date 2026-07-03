DEN HAAG (ANP) - Er moeten geen hogere straffen komen voor daders tussen de 12 en 17 jaar, vindt staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid, D66). Onder meer het vorige kabinet-Schoof wilde de maximale straffen voor 14- en 15-jarigen verhogen, maar Van Bruggen ziet dat niet zitten.

Volgens de staatssecretaris vindt een meerderheid van officieren van justitie en kinderrechters de huidige strafmaat voor jonge daders voldoende. Langer straffen zou juist averechts kunnen werken, omdat het gedragsverandering bij jongeren in de weg kan staan. Van Bruggen erkent dat straffen nodig zijn, maar wijst ook op heropvoeding en het voorkomen van herhaling. Zij vreest bovendien dat hogere maximumstraffen leiden tot hogere straffen in het algemeen.

De roep om hoger te straffen, komt volgens de staatssecretaris vooral voort uit excessen. "Er is slechts een klein aandeel van daders dat zeer ernstige strafbare feiten pleegt", schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.