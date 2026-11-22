NIEUWEGEIN (ANP) - Dat de Partij voor de Dieren vorige week het belastingplan steunde, was niet "om de VVD een hak te zetten", zei partijleider Christine Teunissen op een congres in Nieuwegein. Wel zei ze: "Ik ben er trots op dat we de machtspolitiek van de VVD hebben kunnen doorbreken."

Teunissen wees nogmaals op zaken die ze heeft binnengehaald in ruil voor de steun, zoals een hogere vliegtaks voor privéjets en "goedkopere treinkaartjes". Dat laatste is gegoten in een motie met een verzoek aan het kabinet om een prijsstijging bij de NS volgend jaar te voorkomen. Of het doorgaat, staat dus nog niet vast.

De VVD stemde tegen het belastingplan als gevolg van een deal van D66 en CDA met PRO en Volt. Daarmee werden lasten van werkenden naar vermogenden verschoven, onder meer met wat PRO een 'miljonairsbelasting' noemde.

De PvdD-leider leek die 'miljonairsbelasting' ook te zien als prestatie van haar eigen partij. "Voor een kleine miljonairsbelasting moest hemel en aarde al bewogen worden. Maar wat ons betreft moest die miljonairsbelasting er komen."