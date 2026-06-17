Tielen wil meer nadruk op taalonderwijs nu resultaten uitblijven

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie, VVD) gaat extra nadruk leggen op taalonderwijs. Dat meldt de bewindsvrouw in een Kamerbrief. Sinds 2022 wordt ingezet op taal en rekenen, omdat het niveau van leerlingen op basisvaardigheden daalt. "Maar na vier jaar hadden de resultaten echt beter moeten zijn", aldus Tielen, die benadrukt dat in onderzoeken naar voren komt dat het vooral met het taalniveau van leerlingen slecht gesteld is.

Het is volgens haar noodzakelijk om taal op de eerste plaats te zetten, omdat taal onder meer essentiëler is voor de ontwikkeling van leerlingen. "We kunnen het ons simpelweg niet permitteren dat de basis van taal van de leerlingen van nu en de volwassenen van straks niet op orde is", aldus de staatssecretaris. Zij wil onder meer dat taal niet alleen terugkomt bij taalles, maar verweven wordt in alles op school.

Tielen gaat haar plannen de komende periode uitwerken en verwacht in het najaar met concrete punten te komen.