Tielen zint op maatregelen na rapport over lhbti-acceptatie

DEN HAAG (ANP) - Het is "heftig" dat jongeren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit, vindt staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie). Naar aanleiding van een rapport hierover van het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht laat ze weten dat ze werkt aan maatregelen. Zo overweegt de VVD-bewindsvrouw scholen die meer hulp nodig hebben met het vergroten van de lhbti-acceptatie extra te ondersteunen.

Tielen vindt het "belangrijk dat alle jongeren veilig zichzelf kunnen zijn en dat ze goed in hun vel zitten". Ze wijst erop dat scholen al veel doen op dit vlak. "Docenten stellen grenzen, normeren en gaan gesprekken aan in de klas." Ook leren scholieren desinformatie op internet te herkennen en zijn scholen verplicht diversiteit bespreekbaar te maken.

Behalve het extra ondersteunen van scholen overweegt Tielen om te investeren in de deskundigheid van docenten en jeugdwerkers. Ze wil de Tweede Kamer dit najaar informeren over de maatregelen.