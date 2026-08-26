Top coalitie overlegt op Financiën over begroting

DEN HAAG (ANP) - De leiders van de drie coalitiepartijen spreken woensdagavond op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. Bij het gesprek van Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) is ook minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) aanwezig.

Over het verloop van het overleg op het ministerie hebben de partijen niets naar buiten gebracht.

Het minderheidskabinet probeert al langer met de oppositie tot een akkoord te komen over de nieuwe begroting. Die gesprekken vorderen nog niet heel erg. Het kabinet wil het liefst een brede meerderheid, maar dat is volgens de meeste oppositiepartijen niet haalbaar. JA21 en PRO hebben al vaker uitgesproken dat het kabinet moet kiezen.

Volgens bronnen tegen de NOS dringen D66 en CDA aan op een deal met PRO, maar daar zou de VVD op tegen zijn. In het tv-programma Goedenavond Nederland wilde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte er weinig over kwijt. Hij zei een deal te willen met PRO, maar ook met andere partijen.