DEN HAAG (ANP) - Gemeenten die geen asielopvang organiseren, moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week "de volgende stap" zet in het escalatieproces bij de eerste gemeenten. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend.

Er zijn volgens de bewindsman zo'n 47 gemeenten die na herhaaldelijk verzoek geen "tekst en uitleg" hebben gegeven over het gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Van den Brink hoopt dat de gemeenten vóór het najaar "tot inkeer komen en ermee aan de slag gaan."

Van den Brink wijst op de wettelijke taak die gemeenten hebben om de opvang te faciliteren. Als ze dat niet doen, kan de minister in een uiterst geval het gezag van de gemeente overnemen en een asiellocatie vergunnen.